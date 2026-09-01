لاعب من غزة ينضم لنادي الطليعة السوري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن اللاعب الفلسطيني عبد الرحمن وشاح انضمامه إلى صفوف نادي الطليعة السوري، لخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب السورية، بعد مسيرة تنقّل خلالها بين عدد من الأندية الفلسطينية والعربية.

وبدأ وشاح مسيرته مع أندية فلسطينية، حيث لعب لأندية الزيتون، وشباب رفح، واتحاد بيت حانون، ومركز بلاطة، قبل خوض أولى تجاربه الاحترافية الخارجية في الأردن موسم 2024-2025 مع الأهلي الأردني.

وأسهم وشاح مع الأهلي بشكل فعلي في وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من كأس الأردن، ليواصل بعدها مشواره الاحترافي خارج فلسطين.

وخاض اللاعب لاحقاً تجارب في الدوري الليبي مع نادي برانيس، قبل أن ينتقل إلى الدوري المصري ويمثل صفوف بلدية المحلة.

وتُعد تجربة الطليعة السوري محطة جديدة في مسيرة وشاح، الذي يطمح إلى تقديم الإضافة مع الفريق ومواصلة مشواره في الملاعب العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين