لليوم الـ70.. الاحتلال يمنع الأذان في المسجد الإبراهيمي

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لليوم الـ70 على التوالي، منذ 21 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن منع الأذان تجاوز 350 وقتًا خلال هذه الفترة، تحت ذرائع واهية تتعلق بأعمال صيانة واعتداءات ينفذها الاحتلال داخل القسم المغتصب من المسجد، في إطار محاولاته فرض واقع جغرافي وتاريخي جديد وتغيير معالم المسجد الإسلامي.

وحذرت من تصاعد الانتهاكات بحق المسجد الإبراهيمي وكوادره، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الـ20 على التوالي إبعاد مدير المسجد الشيخ معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية، ومنعهما من دخول المسجد وممارسة مهامهما، إلى جانب ملاحقة سدنة المسجد والتضييق عليهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل تعديًا صارخًا على حرمة المسجد الإبراهيمي وحق المسلمين في العبادة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ورفع يده عن المسجد الشريف.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سياسة الاحتلال المتواصلة لفرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي وتغيير طابعه الديني والتاريخي، في ظل استمرار إجراءات التضييق على المصلين والعاملين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين