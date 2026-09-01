2030 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال آب

نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2030 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر آب/أغسطس المنصرم، في تصعيد يعكس استمرار العنف الاستعماري وسياسة استهداف الوجود الفلسطيني ومقومات صموده.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال نفذ 1402 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 628 اعتداء خلال الشهر.

وأوضحت أن محافظة نابلس تصدرت المحافظات من حيث عدد الاعتداءات بواقع 380 اعتداء، تلتها رام الله والبيرة بـ353، والخليل بـ275، وبيت لحم بـ239، وجنين بـ230، والقدس بـ194 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن اعتداءات المستوطنين تركزت في رام الله والبيرة بـ157 اعتداء، ونابلس بـ137، والخليل بـ120، وبيت لحم بـ73، وطوباس بـ40، وجنين بـ36، والقدس بـ31 اعتداء.

25 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام

وأشارت الهيئة إلى أن اعتداءات المستوطنين أسفرت خلال الشهر عن استشهاد الفتى كريم سند شلالدة، البالغ 17 عامًا، في 21 آب/أغسطس، بعد إطلاق مستوطنين النار عليه خلال هجوم على منطقة حمروش في بلدة سعير بمحافظة الخليل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 25 شهيدًا.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين ألحقت أضرارًا مباشرة بـ164 مواطنًا، بينهم 20 طفلًا و17 امرأة، تركز معظمهم في الخليل بواقع 68 مواطنًا، تلتها نابلس بـ50، ورام الله والبيرة بـ23 مواطنًا.

استهداف أكثر من 21 ألف شجرة

وفي اعتداءات طالت الأراضي الزراعية، أوضحت الهيئة أن المستوطنين استهدفوا خلال آب 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون.

وتوزعت الأشجار المستهدفة على سلفيت بـ4892 شجرة، وجنين بـ4241، ونابلس بـ3718، وقلقيلية بـ3530، والخليل بـ2311، ورام الله والبيرة بـ1652، وطوباس بـ802، وبيت لحم بـ362 شجرة.

محاولات إقامة 32 بؤرة استعمارية

وقالت الهيئة إن المستوطنين حاولوا خلال الشهر إقامة 32 بؤرة استعمارية جديدة، تركزت في رام الله والبيرة بـ9 محاولات، والخليل ونابلس بـ6 محاولات لكل منهما، وجنين بـ3 محاولات، ومحاولتين في كل من القدس وبيت لحم وطوباس، ومحاولة واحدة في كل من طولكرم وقلقيلية.

وأشارت إلى أن إقامة البؤر تبدأ عادة بوضع الخيام والمنشآت وشق الطرق وفرض الحماية العسكرية، قبل العمل على تثبيتها وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات القائمة، بما يمهد لتحويلها لاحقًا إلى مستوطنات معترف بها من حكومة الاحتلال.

الاحتلال يستولي على نحو 1946 دونمًا

وفي ملف مصادرة الأراضي، أفادت الهيئة بأن سلطات الاحتلال استولت خلال آب على نحو 1629 دونمًا من أراضي المواطنين عبر إعلانات "أراضي الدولة" وأوامر عسكرية مختلفة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أصدرت 9 أوامر وضع يد استهدفت أكثر من 106 دونمات، إلى جانب 8 أوامر تحت مسمى "اتخاذ وسائل أمنية" طالت 317.086 دونمًا، بما فيها مساحات واسعة في محافظة جنين.

وأوضحت أن إجمالي المساحات المستهدفة بأوامر وضع اليد وإعلانات "أراضي الدولة" وأوامر اتخاذ الوسائل الأمنية بلغ 1945.597 دونمًا خلال الشهر.

هدم 155 منشأة وإصدار 44 إخطارًا

كما نفذت سلطات الاحتلال 71 عملية هدم خلال آب، طالت 155 منشأة، بينها 47 مسكنًا مأهولًا، و8 مساكن غير مأهولة، و33 منشأة لمصادر الرزق، و61 منشأة زراعية، و6 منشآت أخرى.

وسجلت جنين أعلى حصيلة للهدم بـ29 منشأة، تلتها أريحا والخليل بـ24 منشأة لكل منهما، ثم نابلس بـ21، ورام الله والبيرة بـ16، والقدس بـ15، وبيت لحم بـ13، وطوباس بـ9، وطولكرم بـ3، وقلقيلية بمنشأة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت كذلك 44 إخطارًا استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية، تركزت في الخليل بـ11 إخطارًا، والقدس وبيت لحم بـ8 إخطارات لكل منهما، وجنين وطولكرم بـ5 إخطارات لكل محافظة.

3819 وحدة استعمارية ضمن مخططات الاحتلال

وفي السياق، قالت الهيئة إن سلطات الاحتلال دفعت خلال آب بـ12 مخططًا ومشروعًا استعماريًا في الضفة الغربية والقدس، تضمنت 3819 وحدة استعمارية، على مساحة إجمالية بلغت 5472.22 دونمًا.

وأوضحت أن 9 مخططات استهدفت الضفة الغربية، بينها مخططات أودعت وأخرى صودق عليها، إضافة إلى طرح عطاءات لبناء 1861 وحدة استعمارية، منها 627 وحدة في مستعمرة "كوخاف يعقوب" و1234 وحدة في منطقة E1.

وحذرت الهيئة من أن مشاريع E1 تهدف إلى ربط مستعمرة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة، بما يهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها.

وفي القدس المحتلة، أعلنت سلطات الاحتلال عن 3 مخططات استعمارية تشمل 890 وحدة على مساحة 30.176 دونمًا، إضافة إلى مخطط للبنية التحتية جنوب مستعمرة "جيلو" على مساحة 94.024 دونمًا.

وأكدت الهيئة أن تزامن التوسع في الوحدات الاستعمارية مع مشاريع الطرق والبنية التحتية ومخططات E1 يعكس مسارًا متكاملًا لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، عبر ربط الكتل الاستعمارية وتفتيت التجمعات الفلسطينية وعزلها.

المصدر / فلسطين أون لاين