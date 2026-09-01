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53 مريضًا و57 مرافقًا يغادرون غزة للعلاج

01 سبتمبر 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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مغادرة 53 مريضًا و57 مرافقًا غزة عبر معبر رفح للعلاج "أرشيف"

غادر 110 مسافرين، بينهم 53 مريضًا و57 مرافقًا، قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، لتلقي العلاج خارج غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مغادرة المرضى ومرافقيهم جرت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن جهود الإجلاء الطبي للحالات المرضية التي تحتاج إلى تلقي العلاج خارج القطاع.

وتأتي عمليات الإجلاء الطبي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة إلى تسهيل سفر المرضى، لا سيما الحالات الحرجة، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية غير المتوفرة داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #المرضى #العلاج

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