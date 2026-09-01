تونس.. إجلاء أكثر من 100 عائلة بعد اتساع رقعة الحرائق

أجلت السلطات التونسية، مساء الإثنين، أكثر من 100 عائلة من مناطق سكنية في ولايتي القيروان وسليانة، وسط وشمال غربي البلاد، بعد اتساع رقعة حرائق اندلعت في جبال فاصلة بين الولايتين، بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وقال عضو مجلس نواب الشعب نبيل الحامدي، إن السلطات أجلت نحو 100 عائلة من جبل قيطون بمنطقة قصر لمسة في معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، عقب امتداد حريق اندلع في جبل برقو بولاية سليانة.

وأوضح الحامدي، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا"، أن قوة الرياح ساهمت في انتشار النيران واقترابها من التجمعات السكنية، ما دفع السلطات إلى إجلاء العائلات وإيوائها في مدرسة إعدادية.

وفي ولاية سليانة، أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي بأن الرياح ساهمت كذلك في اتساع حريق جبل بولمان، ووصول ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية في معتمدية برقو، المحاذية لولاية القيروان.

وأضاف الفرشيشي أن عدداً من العائلات جرى إجلاؤها من المنطقة وإيواؤها في مركز للتربصات والاصطياف، مؤكداً عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الحرائق.

وأشار إلى مشاركة طائرتين عسكريتين في عمليات إخماد الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها براً، إلى جانب وصول تعزيزات من ولايات زغوان والقيروان والكاف للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

وكانت الوكالة الرسمية التونسية أفادت، الأحد، بإجلاء 10 عائلات من منطقة محاذية للجبل، فيما استقبل مستشفى محلي 18 شخصاً أصيبوا بنوبات هلع جراء تجدد النيران.

وتشهد تونس موجة حر شديدة، تزامناً مع استمرار الحرائق في عدد من المناطق، حيث سجلت مدينة القيروان درجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية، وفق المرصد التونسي للطقس والمناخ.

وتأتي هذه الحرائق في تونس بالتزامن مع موجة حر وحرائق تشهدها مناطق عدة في الجزائر، وسط تحذيرات من تزايد مخاطر اندلاع النيران وانتشارها بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية جهودها للسيطرة على بؤر الحرائق والحد من خسائرها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات