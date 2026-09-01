الذهب يهبط مع ترقب المتعاملين بيانات الوظائف الأمريكية

ظلت تحركات أسعار الذهب باهتة اليوم الثلاثاء مع عكوف المتعاملين على تقييم أثر التوتر في الشرق الأوسط وترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكية ‌تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4437.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 آب/ أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4485.30 دولار للأوقية.

وتشمل البيانات الأمريكية المهمة هذا الأسبوع أرقام الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه دي بي، وبيانات الوظائف غير الزراعية، والتي ستخضع للتدقيق بحثا عن مؤشرات بشأن صحة سوق العمل ومسار أسعار الفائدة.

وكان الذهب في المعاملات الفورية قد سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، قبل أن يهبط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش إن البنك المركزي الأمريكي “سيكون أمامه عمل يتعين القيام به” إذا لم يحصل صانعو السياسة على الثقة اللازمة بأن التضخم يتجه إلى مستوى اثنين بالمئة.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي جي إن الذهب تعرض لضغوط بسبب “خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش المتشدد في جاكسون هول، فضلا عن التوتر الجديد في مضيق هرمز، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزاد توقعات التضخم”.

وأضاف “رفع واحد للفائدة بمعزل عن غيره لا ينبغي أن ‌يغير قواعد اللعبة بالنسبة للذهب، لكن رفعين أو ثلاثة قد يفعلون ذلك”.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 66 بالمئة لرفع ‌أسعار الفائدة الأمريكية في أيلول/ سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.

ورغم اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عليه عادة ‌لأنه يزيد جاذبية الأصول التي تدر عائدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي إنه يكن احتراما كبيرا لوورش، وإنه “سيفعل ما يتعين عليه فعله” بشأن أسعار الفائدة.

وفي الأثناء، هدد ترامب بشن ضربات إضافية على إيران يوم الاثنين، بعد أول تبادل لهجمات مباشرة بين الطرفين منذ شهر، مما أدى إلى تصاعد التوتر في صراع تحول مؤخرا إلى مواجهة اقتصادية. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1793.03 دولارا، في حين استقر البلاديوم عند 1356.75 دولار.

المصدر / وكالات