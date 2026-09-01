أرسنال يواصل بدايته القوية بفوز صعب على أستون فيلا

حقق آرسنال فوزا صعبا خارج ملعبه، بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، مساء الاثنين، على ملعب “فيلا بارك”، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل “الغانرز” بدايته القوية في المسابقة محققا انتصاره الثاني تواليا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي أستون فيلا دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص الخطيرة، حيث انحصر اللعب لفترات طويلة في وسط الملعب، قبل أن يهدد أصحاب الأرض مرمى أرسنال في الدقيقة 12، عندما سدد الأرجنتيني إيميليانو بوينديا كرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أرسنال في الدقيقة 54، بعد تعرض بوكايو ساكا للعرقلة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، بعدما تبين أن المخالفة وقعت خارج المنطقة.

ولم يتأخر أرسنال في الوصول إلى الشباك، حيث نجح ساكا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما تابع كرة عرضية من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، وحولها إلى داخل مرمى الحارس الياباني زيون سوزوكي.

وحافظ أرسنال على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه ويواصل انطلاقته القوية في الموسم الجديد في إطار حملة دفاعه عن لقبه الذي أحرزه في الموسم الماضي.

المصدر / وكالات