رافينيا ويامال يقودان برشلونة لفوز كبير على رايو فايكانو بالدوري الإسباني

سجل رافينيا ولامين يامال هدفين لكل منهما ليقودا برشلونة للفوز 5-2 على ضيفه رايو فايكانو مساء الاثنين، ويواصل بدايته المثالية للموسم ليتصدر دوري ‌الدرجة الأولى الإسباني.

وافتتح فايكانو التسجيل في الدقيقة 12 عندما نجح ألفارو غارسيا في تجاوز جول كوندي مدافع برشلونة، ولعب تمريرة إلى منطقة الجزاء إلى سيرجيو كاميلو، الذي سددها في شباك الحارس جوان غارسيا.

وأدرك حامل اللقب التعادل في الدقيقة 19 عندما تلقى رافينيا تمريرة سريعة من تشافي إسبارت، ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك.

ثم وضع يامال (19 عاما) فريقه في المقدمة بعد دقيقتين بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء مباشرة، لتسكن الكرة الزاوية العليا، محرزا هدفه الـ50 مع النادي الكتالوني.

وظن فريق هانز فليك أنه سجل الهدف الثالث عندما انقض كوندي على الكرة المرتدة من دانييل كارديناس حارس مرمى فايكانو، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

لكن أصحاب الأرض عززوا تقدمهم بعد الاستراحة بوقت قصير، عندما لعب أنتوني جوردون تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها فلوريان لوجون مدافع رايو فايكانو عن طريق الخطأ في شباكه في الدقيقة 51.

وقلص الضيوف الفارق بهدف عندما سجل كاميلو هدفا بضربة رأس من ركلة ركنية ‌نفذها أوناي لوبيز في الدقيقة 59، لكن برشلونة عاد للهجوم مرة أخرى.

وقبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، ‌استقبل جوردون تمريرة طويلة من كوندي وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى رافينيا بلمسة ذكية بالكعب. وسدد البرازيلي الكرة بقوة لتتجاوز كارديناس محرزا هدفه الخامس ‌في الدوري في ثلاث مباريات.

وحظي فايكانو بفرصة أخرى للعودة إلى المباراة في الدقيقة 82، لكن حارس برشلونة تصدى لتسديدة لاعب الوسط راندي نتيكا بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء.

واختتم برشلونة التسجيل في الدقيقة 90 عندما لعب كريم أديمي تمريرة قصيرة إلى جمال، الذي سدد كرة منخفضة في مكان مثالي من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وبفوزه اليوم، تصدّر برشلونة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحتل المركز 18 دون أي فوز بعد ثلاث مباريات.

المصدر / وكالات