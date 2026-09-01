أجواء شديدة الحرارة حتى الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، وتبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين