مستعمرون يهاجمون الأطفال والنساء في قرية برقا

هاجم مستعمرون إرهابيون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية برقا شرق رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي صايل كنعان، بأن مستعمرين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، وداهموا منزلا، واعتدوا بالضرب على من فيه من نساء وأطفال.

وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، واحتجزت عددا من الشبان خلال تواجدهم في محيط المنزل الذي هاجمه المستعمرون.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من المستعمرين هاجمت القرية من الجهة الغربية، وحاولت إحراق مشطب مركبات و"بركسا" للأغنام.

وتتعرض قرية برقا لاعتداءات متواصلة من المستعمرين، إلى جانب اقتحامات قوات الاحتلال المستمرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 2,256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: