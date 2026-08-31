"علماء فلسطين" تدعو إلى نصرة الأسيرات الفلسطينيات

استنكرت رابطة علماء فلسطين - قطاع غزة، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" وانتهاك خصوصيتهن.

وأكدت الرابطة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرات الفلسطينيات من إهانة وتعذيب وتنكيل وانتهاك للكرامة الإنسانية هو جريمة محرمة شرعا، ومخالفة صريحة لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية.

وقال إن "الأسيرات في سجون الاحتلال هنّ أسيرات حرب وقضية، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال التعامل معهن بهذه الوحشية والإذلال".

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت الرابطة علماء الأمة ومؤسساتها الدعوية والحقوقية والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفع الصوت نصرة للأسيرات الفلسطينيات، وعدم السماح للاحتلال بمواصلة جرائمه بعيدًا عن المساءلة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: