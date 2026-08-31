"فدائي السلة" يكتسح المالديف بنتيجة تاريخية ضمن تصفيات كأس آسيا

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة انتصاراً عريضاً على نظيره المالديفي بنتيجة (168-78)، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات التأهيلية لكأس آسيا، ليواصل الفدائي مشواره بثبات نحو المنافسة على بطاقة التأهل.

وفرض المنتخب الفلسطيني سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء منذ بدايته، مستفيداً من الفارق الفني والبدني، إلى جانب التنظيم الجيد في مختلف مراحل اللعب.

وظهر الفدائي بصورة هجومية مميزة، حيث نجح لاعبوه في استغلال الفرص المتاحة وتسجيل عدد كبير من النقاط، مع المحافظة على التركيز والانضباط الدفاعي، الأمر الذي ساهم في توسيع الفارق تدريجياً حتى الوصول إلى 90 نقطة.

ولم يكتفِ المنتخب الفلسطيني بالتفوق الهجومي، بل حافظ على نسقه المرتفع طوال دقائق المباراة، في مؤشر على جاهزية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع اللقاء بجدية، رغم الفارق الكبير في النتيجة.

ويمنح هذا الفوز الكبير المنتخب الفلسطيني دفعة معنوية مهمة خلال مشواره في التصفيات، كما يعكس حالة التطور التي تعيشها كرة السلة الفلسطينية، في ظل تطلعات الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وبلوغ النهائيات الآسيوية.

ويأمل الفدائي السلوي مواصلة عروضه القوية في بقية مشوار التصفيات، وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى كأس آسيا، ورفع راية فلسطين في المحافل القارية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: