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"حماس": مخططات تهويد القدس وتهجير أهلها لن تمر

31 اغسطس 2026 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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"حماس": مخططات تهويد القدس وتهجير أهلها لن تمر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أن مصادرة الاحتلال أراضي تجمع المنطار البدوي وبرية السواحرة شرقي القدس المحتلة، وتصنيفها "أراضي دولة"، تمثل جريمة جديدة في سياق مخططاته الاستيطانية الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس، وإحكام السيطرة عليها.

وحذرت الحركة، في بيان، من تصاعد مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وسلب أراضيهم في القدس والضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى كسر صمته إزاء حرب الاحتلال الاستيطانية والتهويدية، والتحرك لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشددت على أن مخططات الاحتلال وجرائمه لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مؤكدة أن هذه المشاريع ستواجه بمزيد من الثبات والتصدي، وإفشال مخططات الضم والتهجير.

ودعت حماس إلى توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية وتعزيز خيار المقاومة لحماية الوجود الفلسطيني، كما طالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفاعل لوقف ما وصفته بـ"تغول الاحتلال" ومخططات التهويد والاستيطان والتهجير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في القدس والضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياتها على الوجود الفلسطيني ومستقبل المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #التهجير والتهويد

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