أبل تستعد لإطلاق آيفون 18.. وتأخير محتمل للطلبات المسبقة

قبل بضعة أيام فقط، أعلنت شركة أبل أن موعد فعالية آيفون السنوية سيكون يوم الأربعاء 9 سبتمبر، أي بعد أقل من 10 أيام.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" خلال الفعالية عن أول هاتف آيفون قابل للطي على الإطلاق، إلى جانب هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وساعة Apple Watch Series 12.

لكن بالنسبة إلى من يخططون لشراء أحد هذه الأجهزة، فقد يضطرون إلى الانتظار فترة أطول من المعتاد، بحسب تقرير لمجلة "Macworld" المتخصصة في أخبار شركة أبل ومنتجاتها.

وقال مصدر موثوق لـ"Macwelt"، وهي النسخة الألمانية من "Macworld"، إن الطلبات المسبقة هذا العام لن تبدأ، كالمعتاد، يوم الجمعة التالي للإعلان.

وبدلًا من ذلك، ستفتح "أبل" باب الطلبات المسبقة بعد يوم واحد، أي يوم السبت 12 سبتمبر. ويعود السبب في ذلك إلى أن 11 سبتمبر يوافق هذا العام يوم الجمعة التالي للفعالية، وهو يوم لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر وإظهار الحداد في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أيضًا تغيير توقيت بدء الطلبات، وفقًا للمصدر. ففي حين تبدأ الطلبات المسبقة عادةً في الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، يُقال إن "أبل" ستفتح باب الطلبات المسبقة في منتصف ليل السبت بتوقيت المحيط الهادئ.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تنقل فيها "أبل" موعد الطلبات المسبقة من الجمعة إلى السبت التالي؛ فمنذ 11 عامًا، لم يتوفر آيفون 6S و6S Plus للطلب المسبق إلا يوم السبت 12 سبتمبر 2015، للسبب نفسه.

ومن المفترض أن ينطبق موعد الطلب المسبق هذا على طرازي آيفون 18 برو، وApple Watch Series 12 وUltra 4، وأي مفاجآت أخرى تخبئها "أبل" لحدث الإطلاق.

لكن بالنسبة لهاتف آيفون ألترا القابل للطي، فتشير التقارير إلى أن الطلبات المسبقة قد لا تبدأ حتى أواخر سبتمبر.

وحدث موقف مشابه في عام 2020، عندما طُرح آيفون 12 ميني وآيفون 12 برو ماكس في الأسواق بعد آيفون 12 وآيفون 12 برو، بسبب جائحة فيروس كورونا. كما أخّرت "أبل" طرح iPhone X في عام 2017 بسبب مشكلات إنتاج الهاتف الجديد.

المصدر / مواقع الكترونية