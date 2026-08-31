اقتحام بن غفير لزنازين الأسيرات يثير إدانة فلسطينية ومطالبات دولية بحمايتهن

غزة/ جمال غيث:

أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، موجة إدانة فلسطينية واسعة، بعدما ظهر في مقطع مصور داخل قسم الأسيرات، متحدثًا مع عدد منهن حول ظروف احتجازهن.

وظهر بن غفير، في مشهد وصفته جهات فلسطينية بأنه انتهاك صارخ لكرامة الأسيرات الإنسانية وتجاوز للقواعد والمواثيق التي تكفل حقوق المعتقلين.

وتزامن الاقتحام مع نشر بن غفير، مشاهد الزيارة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتصريحات تباهى خلالها بخفض ظروف احتجاز الأسيرات.

في وقت كشفت إحدى الأسيرات خلال حديثها معه عن ظروف قاسية داخل السجن، مشيرة إلى استمرار القمع ليلاً ونهارًا، وعدم تمكنهن من الاستحمام أو تغيير ملابسهن لفترات، إلى جانب انتشار الأمراض وغياب العلاج اللازم.

وأعادت هذه المشاهد تسليط الضوء على واقع الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، وسط اتهامات لإدارة السجون باتباع سياسات تنكيل وترهيب وعقاب جماعي، فيما طالبت جهات فلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لحماية الأسيرات والأسرى، ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل من أجل الإفراج عنهم.

ونشر بن غفير المشاهد عبر منصاته، مرفقًا إياها بتصريحات هاجم فيها الأسيرات ووصفهن بـ"الإرهابيات"، رافضًا ما وصفه بشكاواهن بشأن ظروف الاحتجاز، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون محاولة لتبرير سياسة التشدد والعقوبات المفروضة على الأسرى والأسيرات.

انتهاك صارخ

وقال القيادي في حركة الأحرار ومسؤول ملف الأسرى معاوية الصوفي: إن اقتحام بن غفيرن لقسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد يمثل اعتداءً على كرامتهن الإنسانية، ومحاولة لترويع الأسرى والأسيرات وإذلالهم.

وطالب الصوفي، في حديث لمراسل صحيفة "فلسطين" اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الأسرى، خصوصًا الأسيرات، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الممارسات والتحرك لحماية الأسرى والأسيرات.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية محمد الغول: إن تكرار اقتحامات بن غفير، لسجون الأسرى يعكس، حالة من الإرهاب المنظم والغطرسة، مؤكدًا أن الاستفزازات بحق الأسرى والأسيرات لن تكسر إرادتهم، بل ستزيدهم تمسكًا بحقهم في الحرية.

ودعا الغول، في حديث لمراسلنا، أحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإطلاق حملة دولية لتدويل قضيتهم وفضح الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وحمل الغول، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاههم.

إرهاب منظم

فيما أشار المسعف فارس عفانة، إلى أن الأسرى يواجهون ظروفًا قاسية داخل السجون، تشمل التعذيب والإهمال الطبي، لافتًا إلى أن متابعة قضية المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري وعدم معرفة مصيرهم.

وطالب عفانةن في حديث لمراسل صحيفة "فلسطين" المجتمع الدولي بالضغط من أجل الإفراج عن الأسرى، وفي مقدمتهم النساء والأطفال والأطباء والطواقم الطبية، ومن بينهم الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.

من جانبه، قال مدير الإعلام في وزارة الأسرى بغزة إسلام عبدو إن اقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في سجن "الدامون" يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى تهديد الأسيرات والتنكيل بهن وتخويفهن.

واعتبر عبدو أن نشر الفيديو يشكل انتهاكًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات، والعمل على توفير الحماية لهن.

ودأب بن غفير، على نشر مقاطع مصورة يتباهى فيها بتعامله القاسي مع الأسرى الفلسطينيين ونشطاء السلام، في وقت يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم نحو 90 أسيرة.

وفي مايو/أيار الماضي، نشر تسجيلاً ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزتهم القوات الإسرائيلية على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة، مرفقًا المقطع بعبارة "أهلاً بكم في (إسرائيل)"، بينما ظهر وهو يلوّح بالعلم الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين