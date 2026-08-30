تحقيق: وفدان من "الدعم السريع" زارا "إسرائيل" سراً

كشف تقرير لموقع التحقيقات الفرنسي "Africa Intelligence" عن زيارة وفدين من قوات "الدعم السريع" السودانية إلى "إسرائيل" سراً خلال العام الماضي والعام الجاري، في إطار العلاقات السرية بين الجانبين.

وبحسب التقرير، جرت الزيارة الأولى في مايو/أيار 2025، وشارك فيها عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إلى جانب شقيقهما القوني حمدان دقلو.

وفي فبراير/شباط 2026، عاد القوني وعبد الرحيم دقلو إلى "إسرائيل" في زيارة ثانية، وانضم إليهما مستشار قانوني تابع لقوات "الدعم السريع"، وفق التقرير.

وأشار "Africa Intelligence" إلى أن أعضاء الوفدين التقوا مسؤولين في وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في إطار علاقات قال إنها تعود إلى سنوات سبقت اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023.

وبحسب التقرير، شملت هذه العلاقات تعاوناً في مجالي الأمن والاستخبارات، إضافة إلى نقل تكنولوجيا ومعدات عسكرية إلى قوات "الدعم السريع".

اتهامات بانتهاكات واسعة

ويأتي الكشف عن الزيارتين في وقت تواجه فيه قوات "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين خلال الحرب المستمرة في السودان.

وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت قوات "الدعم السريع" بارتكاب انتهاكات جسيمة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والتجويع القسري، فيما وصفت بعض الأفعال بأنها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.

كما يخضع عبد الرحيم دقلو لعقوبات دولية على خلفية دوره المرتبط بالانتهاكات المنسوبة إلى قوات "الدعم السريع".

صلات إقليمية

ويتزامن ذلك مع استمرار الجدل بشأن علاقات إقليمية مفترضة لقوات "الدعم السريع"، ولا سيما مع الإمارات، إذ اتهمت الحكومة السودانية أبوظبي بتقديم دعم عسكري ولوجستي للقوات، وهي اتهامات نفتها الإمارات.

كما أثيرت في تقارير سابقة صلات تتعلق بتجارة الذهب السوداني وتحويل الأموال عبر دبي، باعتبارها أحد المصادر التي يُعتقد أنها ساهمت في تعزيز الموارد المالية لقوات "الدعم السريع".

المصدر / وكالات