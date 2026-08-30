هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف المفاجئ عن الكافيين..

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يستهلكونه بانتظام، إلى ظهور مجموعة من الأعراض الانسحابية المزعجة، أبرزها الصداع والنعاس والخمول، إضافة إلى الشعور بالبطء الذهني أو الجسدي.

ويؤكد مختصون أن التقليل التدريجي من استهلاك الكافيين، بالتزامن مع شرب كميات كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد في الحد من حدة أعراض الانسحاب.

لماذا تظهر أعراض الانسحاب عند التوقف عن الكافيين؟

عند تناول الكافيين بانتظام، يعمل على حجب تأثير مادة الأدينوزين في الدماغ، وهي مادة ترتبط بزيادة الشعور بالنعاس.

ومع الاستهلاك المستمر للكافيين، يتكيف الجسم مع وجوده وقد يحتاج الشخص إلى كميات أكبر منه للحفاظ على مستوى اليقظة المعتاد.

وعند التوقف بصورة مفاجئة، يزداد تأثير الأدينوزين، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع والتعب وتقلبات المزاج، قبل أن يبدأ الجسم بالتكيف تدريجيًا مع انخفاض الكافيين.

ما أبرز أعراض انسحاب الكافيين؟

تشير الدراسات إلى أن الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول الكافيين بشكل مفاجئ، بينما قد يعاني آخرون من صعوبة في أداء مهامهم اليومية.

وتشمل أبرز أعراض الانسحاب:

الصداع.

التعب والنعاس.

بطء التركيز والشعور بالضبابية الذهنية.

آلام عضلية.

التهيج وتقلبات المزاج.

الغثيان.

صعوبة أداء بعض المهام اليومية.

وغالبًا ما تتراجع هذه الأعراض تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، مع تكيف الجسم مع انخفاض الكافيين.

ما الحد الآمن لتناول الكافيين؟

يوصي الخبراء بألا يتجاوز استهلاك معظم البالغين 400 ملغ من الكافيين يوميًا، مع اختلاف الكمية المناسبة من شخص إلى آخر بحسب الحالة الصحية والحساسية تجاه الكافيين.

ويجب الانتباه إلى أن كمية الكافيين تختلف بشكل كبير بين المشروبات، إذ قد تحتوي بعض أكواب القهوة الكبيرة أو مشروبات الطاقة على كميات مرتفعة من الكافيين.

ماذا يحدث للجسم عند تقليل الكافيين؟

رغم أن الأيام الأولى من تقليل الكافيين قد تكون صعبة بسبب أعراض الانسحاب، فإن خفض استهلاكه قد يرتبط بعدد من الفوائد الصحية لدى بعض الأشخاص، أبرزها:

الصحة النفسية: قد يساعد تقليل الكافيين في الحد من الشعور بالقلق والتوتر بعد تجاوز مرحلة التكيف.

النوم: قد يؤدي تقليل الكافيين، خصوصًا في ساعات المساء، إلى تحسين جودة النوم وتسهيل الاستغراق فيه.

صحة القلب: يمكن أن يساعد خفض استهلاك الكافيين لدى بعض الأشخاص على تقليل ضغط الدم.

الجهاز الهضمي: قد يساهم تقليل الكافيين في الحد من بعض الاضطرابات الهضمية والإسهال لدى الأشخاص الذين يتأثرون به.

صحة الأسنان: قد يساعد تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين، خاصة القهوة والشاي، في الحد من تصبغات الأسنان، بحسب نوع المشروب وطريقة تناوله.

هل الأفضل التوقف عن الكافيين فجأة؟

بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون الكافيين يوميًا بكميات كبيرة، قد يكون التقليل التدريجي أكثر راحة من التوقف المفاجئ، لأنه يمنح الجسم فرصة للتكيف ويقلل من شدة الأعراض الانسحابية.

ويُنصح بمراقبة كمية الكافيين الموجودة في مختلف المشروبات والأطعمة، وعدم الاعتماد فقط على عدد أكواب القهوة لتقدير الاستهلاك اليومي.

المصدر / فلسطين أون لاين