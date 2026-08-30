"شهداء جباليا" بطلاً لبطولة "سلام الأولى" للكرة الطائرة

غزة/ فلسطين أون لاين:

توّج فريق شهداء جباليا بلقب بطولة أكاديمية سلام الأولى للكرة الطائرة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الشهيد علاء جمال البرش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في البطولة التي أقيمت في الصالة الرياضية المغطاة لأكاديمية سلام الرياضية بتجمع مخيم حلاوة شمال قطاع غزة، بمشاركة ثمانية فرق تمثل النازحين في مخيم حلاوة والمخيمات القريبة من منطقة جباليا.

وشهدت البطولة والفعاليات الختامية حضوراً جماهيرياً كبيراً، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، يتقدمهم الدكتور طارق سليمان المشرف العام على أكاديمية سلام، ومدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة خالد العرقان، والكابتن عبد الناصر البرقوني، والكابتن عبد الرحمن طافش لاعب المنتخب الوطني السابق، ومدرب منتخب الجامعة الإسلامية للكرة الطائرة، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وأدار منافسات البطولة طاقم تحكيمي ضم الحكم الدولي أسامة المقيد والحكم الدولي حاتم حمودة والحكم سمير المقيد، فيما أشرف على البطولة كل من اسماعيل أبو جبل، طه سليمان، إيهاب أبو الخير وأحمد أبو دياب وأحمد الكرد .

وتخلل اللقاء النهائي عدد من الكلمات، حيث تحدث الدكتور طارق سليمان والمدرب خالد العرقان والدكتور إيهاب أبو الخير، مؤكدين أهمية استمرار إقامة الأنشطة الرياضية في قطاع غزة، ودورها في تعزيز الروح المعنوية والتواصل المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

وأقيمت البطولة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، والاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، في إطار دعم واستمرار النشاط الرياضي وتنظيم البطولات في مختلف الألعاب.

وأدار عرافة الحفل الختامي الإعلامي أحمد أبو دياب، الذي أضفى أجواءً خاصة على مراسم التتويج، من خلال تقديم فقرات الحفل والتفاعل مع اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير والحضور.

ومثّل فريق شهداء جباليا المتوج باللقب كل من إبراهيم سليمان، نائل البرش، محمد علوان، هاني المطوق، مؤمن رضوان، أحمد دردونة وحسام البرش، بقيادة محمد رضوان.

وفي ختام البطولة، جرى تتويج فريق شهداء جباليا بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول، فيما تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة بدروع تقديرية، من بينهم الأستاذ عبد السلام إسماعيل هنية نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، والدكتور إيهاب أبو الخير نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع، إلى جانب تكريم الحكام والضيوف وأعضاء اللجان المشرفة على البطولة.

وتعد بطولة الكرة الطائرة المحطة الثانية في سلسلة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أكاديمية سلام، بعد إشرافها على بطولة كرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، فيما أكدت الأكاديمية استمرار تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية في ألعاب مختلفة خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين