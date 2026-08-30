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"الفدائي" يشارك في دورة ودية بالصين ويخوض 3 مباريات

30 اغسطس 2026 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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"الفدائي" يشارك في دورة ودية بالصين ويخوض 3 مباريات

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يشارك المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم «الفدائي» في دورة ودية دولية تقام في الصين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بمشاركة عدد من المنتخبات الآسيوية.

ويخوض الفدائي ثلاث مباريات ضمن منافسات الدورة، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الصيني يوم 24 سبتمبر/أيلول المقبل، عند الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت القدس.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع تركمانستان يوم 28 سبتمبر/أيلول، عند الساعة 12:30 ظهراً، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة طاجيكستان يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، في التوقيت ذاته.

وتشكل الدورة محطة إعداد مهمة للمنتخب الوطني، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، والاستفادة من فترة التوقف الدولي في خوض مواجهات رسمية ودية أمام منتخبات آسيوية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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