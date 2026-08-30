"حماس": إرهاب المستوطنين بالضفة يجري بدعم مباشر من حكومة الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين المنظمة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة يجري بدعم وغطاء مباشر من حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار مخطط ممنهج لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، وتسريع مشاريع الضم والتهجير، ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الرحيل عن أرضه.

وأضافت أن نتنياهو، الذي قاد حربًا على قطاع غزة، يواصل النهج ذاته في الضفة الغربية المحتلة عبر إطلاق يد المستوطنين وتصعيد اعتداءاتهم، معتبرةً ذلك امتدادًا لسياسات القتل والتهجير والتطهير العرقي.

وأشارت "حماس" إلى أن حكومة الاحتلال توظف إرهاب المستوطنين لخدمة حساباتها السياسية والانتخابية، واسترضاء قوى اليمين الاستيطاني المتطرف.

واعتبرت أن المواقف والتصريحات التي تصدر عن نتنياهو وحكومته بشأن اعتداءات المستوطنين ليست سوى محاولة لاحتواء الإدانات الدولية المتصاعدة وتخفيف الضغوط الخارجية والتنصل من المسؤولية المباشرة عن هذه الاعتداءات.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تواصل، في المقابل، توفير الحماية والغطاء للمستوطنين، بما يتيح لهم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وحملت الحركة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الإرهاب المنظم" وتداعياته، داعيةً المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية ورادعة.

وطالبت بفرض عقوبات على قادة الاحتلال والمستوطنين، وملاحقة شبكات تمويلهم ودعمهم، وتوفير الحماية للقرى والتجمعات الفلسطينية المستهدفة، إلى جانب تفعيل آليات المحاسبة والملاحقة الدولية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه السياسات على الوجود الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين