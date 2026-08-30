استطلاع: 74% من الجامعيين الأميركيين يرون أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية

أظهر استطلاع للرأي أن 74% من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة يقرون بأن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فيما أيدت غالبية كبيرة منهم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وأجرى مركز موريس ومارلين كوهين للدراسات اليهودية في جامعة برانديز، الاستطلاع خلال آب/أغسطس الجاري، بهدف رصد مواقف طلاب الجامعات الأميركية تجاه فلسطين و"إسرائيل".

وشارك في الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت، 3989 طالبًا من 303 جامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب النتائج، أبدى 77% من المشاركين آراء إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، مقابل 52% تجاه الإسرائيليين.

كما عبّر 41% عن مواقف إيجابية تجاه السلطة الفلسطينية، في حين لم تتجاوز نسبة من يحملون مواقف إيجابية تجاه الحكومة الإسرائيلية 15%.

وأظهرت النتائج أن 46% من الطلاب يحملون موقفًا "سلبيًا للغاية" تجاه الحكومة الإسرائيلية، بينما وصف 39% موقفهم منها بأنه "سلبي".

وفي ما يتعلق بالحرب على الفلسطينيين، أقر 74% من الطلاب بأن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مقابل 25% عارضوا هذا التوصيف.

كما أيد 82% من المشاركين حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولة فلسطينية، في مؤشر على اتساع التأييد لهذا الحق بين شريحة طلاب الجامعات الأميركية.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد الجدل داخل الأوساط الأكاديمية الأميركية بشأن الموقف من "إسرائيل" وحقوق الفلسطينيين، وسط تنامي الأصوات المطالبة بوقف الحرب والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

المصدر / فلسطين أون لاين