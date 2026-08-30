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شهيد وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي متواصل بغزة

5 شهداء و14 إصابة خلال الـ24 ساعة في غزة

30 اغسطس 2026 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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5 شهداء و14 إصابة خلال الـ24 ساعة في غزة "أرشيف"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 5 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بينهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى اللحظة.

وأشارت الوزارة، إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى 1,318 شهيدًا، إضافة إلى 4,375 إصابة و815 حالة انتشال جثامين تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,454 شهيدًا، و174,486 إصابة.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها للوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات، رغم الصعوبات الميدانية ونقص الإمكانيات، في وقت لا تزال فيه تداعيات العدوان تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع الإنساني والصحي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الحصيلة التراكمية

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