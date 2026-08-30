هل السكن بجوار برج الاتصالات يسبب السرطان؟ رد حاسم من الصحة العالمية

قد يثير وجود برج اتصالات فوق مبنى قريب من منزلك القلق، خصوصاً مع انتشار الحديث عن تأثير الموجات الكهرومغناطيسية في الصحة واحتمال ارتباطها بالسرطان.

لكن هل يعني السكن بالقرب من برج اتصالات أنك تتعرض لمستويات خطيرة من الإشعاع؟ تشير الأدلة العلمية المتاحة إلى أن الإجابة ليست كذلك في ظروف التعرض المعتادة، مع استمرار الباحثين في دراسة الآثار طويلة المدى.

تستخدم أبراج الاتصالات موجات الترددات الراديوية (RF) لإرسال واستقبال الإشارات من الهواتف المحمولة. وهذه الموجات من الإشعاع غير المؤيّن، أي أنها لا تمتلك طاقة كافية لتدمير الحمض النووي مباشرة، بخلاف أنواع الإشعاع المؤيّن مثل الأشعة السينية، بحسب تقارير ومصادر طبية.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن التأثير الصحي المعروف للتعرض لموجات الترددات الراديوية عند مستويات مرتفعة جدًا هو تسخين أنسجة الجسم، بينما تكون مستويات التعرض الناتجة عن أبراج الاتصالات في الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها منخفضة جدًا.

هل السكن بجوار البرج يزيد خطر الإصابة بالسرطان؟

حتى الآن، لا توجد أدلة واضحة تثبت أن التعرض لموجات الترددات الراديوية الصادرة من أبراج الاتصالات يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وتقول جمعية السرطان الأميركية إن الأدلة التي تدعم وجود علاقة بين السكن أو العمل بالقرب من أبراج الاتصالات والإصابة بالسرطان محدودة، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

كما تشير إلى أن الدراسات التي أجريت على البشر لم تجد ارتباطًا واضحًا بين التعرض لموجات الترددات الراديوية من الهواتف والأبراج وخطر الإصابة بالسرطان.

أما منظمة الصحة العالمية، فتشير إلى أن الدراسات التي بحثت العلاقة بين أجهزة إرسال الترددات الراديوية والسرطان لم تقدم دليلًا على زيادة خطر الإصابة بالسرطان بسبب التعرض لها.

وتوضح جمعية السرطان الأميركية أن موجات الترددات الراديوية الصادرة من الهوائيات تكون موجهة بشكل أساسي نحو الأفق، وتنخفض طاقتها بسرعة مع الابتعاد عن الهوائي. ولهذا تكون مستويات التعرض عند سطح الأرض بالقرب من أبراج الاتصالات أقل بكثير من الحدود المقررة للسلامة.

وتشير منظمة الصحة العالمية كذلك إلى أن شدة الموجات تكون أكبر بالقرب من مصدرها وتنخفض سريعًا مع المسافة، وأن الوصول إلى المناطق القريبة جدًا من هوائيات الإرسال يكون مقيدًا عندما يمكن أن تتجاوز مستويات التعرض الحدود المسموح بها.

وهذا يعني أن وجود برج اتصالات قريب من منزلك لا يعني تلقائيًا أنك تتعرض لمستويات مرتفعة من الموجات. فموقع الهوائيات وارتفاعها واتجاهها وقوة الإرسال عوامل مهمة أيضًا.

ولا تختلف الصورة الأساسية مع شبكات الجيل الخامس (5G).

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مستويات التعرض من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس عند الترددات المستخدمة حاليًا تكون مشابهة لتلك الناتجة عن أبراج الاتصالات الموجودة بالفعل.

المصدر / مواقع الكترونية