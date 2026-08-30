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مقتل واعتقال عشرات الجنود بعد ما يبدو أنه تمرد في عاصمة النيجر

30 اغسطس 2026 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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مقتل واعتقال عشرات الجنود بعد ما يبدو أنه تمرد في عاصمة النيجر

 قتل واعتقل العشرات من الجنود بعد أن حاول مجموعة من الجنود الشباب القيام بتمرد في عاصمة النيجر في ما اعتبر تهديدا كبيرا للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي ومحللون.

وكان ذلك ذروة ما يقرب من 24 ساعة من الاضطرابات التي يبدو أن جنودا شبابا قد نظموها بسبب استيائهم من تصاعد عنف المسلحين في ظل المجلس العسكري في البلاد. وقدم الفيلق الأفريقي التابع لروسيا دعما جويا وبريا للقوات المحلية في التصدي للتمرد، وفقا لعدد من الدبلوماسيين والمحللين.

وعرض التلفزيون الرسمي (أر تي إن) لقطات لعشرات الجنود أثناء استعراضهم أمام العامة بعد سماع دوي إطلاق نار وانفجارات مستمرة طوال الليل حتى يوم السبت في قاعدة عسكرية رئيسية تقع داخل مطار نيامي الرئيسي وبالقرب من القصر الرئاسي.

وأفاد التلفزيون بأن “القتال استمر بضع ساعات في عدة أماكن، مما سمح لـ (قوات الأمن) بالسيطرة تدريجيا على الوضع، واعتقال وشل حركة هؤلاء الجنود”.

ولم يتضح مكان وجود القائد العسكري عبد الرحمن تشياني.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن  سفير موسكو لدى النيجر فيكتور فوروبايف قوله إن كبار الضباط العسكريين في النيجر زاروا قاعدة الفيلق الأفريقي في المطار “وعبروا عن امتنانهم لجنوده على مساعدتهم في قمع التمرد”.

وقال محللون ودبلوماسيون إن الجنود المتمردين كانوا يعسكرون في القاعدة العسكرية حتى وقت متأخر من يوم السبت بينما تم نشر الحرس الرئاسي لتأمين القصر الرئاسي واستعادة السيطرة على القاعدة.

ولم يتم التأكد بشكل مستقل مما إذا كانت قوات الأمن قد استعادت السيطرة الكاملة على القاعدة.

وقال دبلوماسيون ومحللون إن بعض الجنود المتمردين كانوا قادمين من جنوب غرب البلاد، وهو من بين أكثر المناطق تضررا من عدم الاستقرار الأمني.

المصدر / وكالات
#تمرد #النيجر

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