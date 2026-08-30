يوفنتوس يحقق فوزه الثاني توالياً بثنائية في شباك بارما

حقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، بعد تغلبه على ضيفه بارما 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ميلان المتصدر، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، تلقى بارما هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر على أرضه في الجولة الأولى أمام كالياري بهدف نظيف، ليحتل المركز السابع عشر.

وتقدم يوفنتوس عن طريق البديل نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 62، ثم أضاف البديل الأخر تيو كوبمينرز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نارية في الجولة المقبلة أمام ميلان في قمة مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

ودخل يوفنتوس المباراة بقيادة الثنائي الهجومي، الفرنسي راندل كولو مواني، القادم من باريس سان جيرمان بصفقة بيع نهائي، والكندي جوناثان ديفيد، الذي لم يلبي طموحات جماهير الفريق منذ انضمامه في الموسم الماضي.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب، وظهر لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي متحكما في منطقته إلى جانب البرازيلي دوغلاس لويز.

ورغم سيطرة يوفنتوس على مجريات المباراة، جاءت المحاولة الأولى في اللقاء عن طريق لاعب وسط بارما كريستيان أوردونيز، الذي سدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى جويلومو فيكاريو، حارس يوفنتوس، في الدقيقة 12.

وجاءت أولى فرص يوفنتوس بعد مرور 32 دقيقة من الشوط الأول، حيث سدد المهاجم البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو كرة أرضية زاحفة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى إدواردو كورفي، حارس بارما.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف يوفنتوس محاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك بارما، الذي دافع بكل قوة محاولا الاحتفاظ بنظافة شباكه لفترة أطول.

لكن يوفنتوس نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 62 عن طريق البديل نيكولاس غونزاليس، الذي سدد كرة قوية من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم الأيمن لمرمى بارما، قبل أن تعود إليه ويسددها وتصطدم بدفاع بارما وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 88 سجل تيون كوبمينرز الهدف الثاني ليوفنتوس بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليهز شباك حارس بارما بهدف أكد به فوز فريقه بالنقاط الثلاث.

ونجح يوفنتوس في تسيير الأمور لصالحه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة لصالحه بنتيجة 2/صفر.

المصدر / وكالات