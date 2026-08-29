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مباحث التموين تتلف 1191 كجم مواد منتهية الصلاحية

29 اغسطس 2026 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

أعلنت مباحث التموين في شرطة رفح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إتلاف 1191 كيلوجرامًا من المواد التموينية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت مباحث التموين، في تصريح، اليوم السبت، بأن الكمية المضبوطة شملت رقائق البطاطا "الشيبسي"، البسكويت، المشروبات الغازية، حيث جرى ضبطها والتحقق من انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للتداول، قبل إتلافها وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق، ومتابعة السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#المواد الغذائية #مباحث التموين #المواد التموينية

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