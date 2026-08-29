فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنوب إفريقيا تقدم ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل لقرارات "العدل الدولية"

مباحث التموين تتلف 1191 كجم مواد منتهية الصلاحية

دراسة تكشف أسباب صعوبة إنقاص الوزن لدى الرجال

دراسة: 5 أكواب من القهوة يوميًا قد تقلل خطر سرطان الكبد

إبراهيموفيتش يروي موقفًا طريفًا وغريبًا !

قائمة ريال مدريد لمواجهة ملقا في الدوري الإسباني

تجنب 3 عوامل في منتصف العمر قد يطيل سنوات الحياة

بداية تاريخية للمغربي صيباري مع بايرن ميونخ

"الهلال" يقترب من حسم صفقة من الدوري الإنجليزي

عفن الخبز.. لماذا لا يكفي قطع الجزء المتعفن؟

إبراهيموفيتش يروي موقفًا طريفًا وغريبًا !

29 اغسطس 2026 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
...
إبراهيموفيتش يروي موقفًا طريفًا وغريبًا !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

روى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش موقفًا طريفًا وغريبًا حدث معه خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، عندما فوجئ بخصم مبلغ بسيط من راتبه.

وقال إبراهيموفيتش إنه كان يقيم مع الفريق في أحد الفنادق استعدادًا لمباراة، وشعر بالعطش، ففتح الثلاجة الصغيرة في غرفته وتناول بعض عصير الفاكهة.

وبعد حصوله على راتبه، لاحظ خصم جنيه إسترليني واحد، ليتواصل مع المدرب مستفسرًا عن سبب الخصم، فجاءه الرد بأن المبلغ يمثل ثمن العصير الذي تناوله من الثلاجة الصغيرة.

وأوضح زلاتان أنه لم يكن في عطلة، بل كان في الفندق ضمن عمله مع مانشستر يونايتد، مضيفًا بشكل ساخر: "إذا كان عليّ اللعب وأنا عطشان، فلا بد لي من الشرب".

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مثل هذه التفاصيل لم تكن لتحدث، من وجهة نظره، خلال فترته في إيطاليا، معتبرًا أن الالتزام بهذه الأمور الصغيرة يعكس طبيعة مختلفة في التعامل داخل الأندية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مانشستر يونايتد #إبراهيموفيتش #مواقف #طرائف #كورة قدم #غريب #كورة #موقف طريف #النجم السويدي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة