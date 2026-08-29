بايرن ميونيخ يكتسح شتوتجارت 5-1 في افتتاح الدوري الألماني

استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه شتوتجارت بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بعدما قدم الفريق البافاري أداءً قويًا، خاصة في الشوط الثاني.

وسجل أهداف بايرن كل من دايو أوباميكانو، ومايكل أوليسه، وألكسندر بافلوفيتش، ولويس دياز، فيما سجل يوشا فاجنومان هدفًا لشتوتجارت وآخر بالخطأ في مرماه، بينما صنع إسماعيل صيباري تمريرتين حاسمتين.

ورفع بايرن بذلك سلسلة مبارياته الافتتاحية للموسم الجديد دون هزيمة إلى 15 مباراة متتالية، ليواصل انطلاقته القوية في رحلة الحفاظ على اللقب.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21، عندما ارتقى أوباميكانو لركلة ركنية نفذها يوزوا كيميش، ووضع الكرة برأسه في الشباك من مسافة قريبة.

وحرم إطار المرمى الفريقين من إضافة أهداف أخرى خلال الشوط الأول، لينتهي بتقدم بايرن 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شتوتجارت في إدراك التعادل بعد سبع دقائق فقط، عندما تصدى مانويل نوير ببراعة لتسديدة جيف شابو، لكن فاجنومان تابع الكرة المرتدة وأسكنها الشباك.

لكن رد بايرن جاء سريعًا، إذ سجل هدفين خلال ثلاث دقائق ليعيد السيطرة على المباراة.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أوليسه، بعدما استغل كيميش تمريرة غير متقنة من أنجيلو شتيلر، ليحصل اللاعب الفرنسي على المساحة الكافية وينهي الهجمة بنجاح.

وبعدها بدقائق، زاد فاجنومان من معاناة فريقه عندما حول، لسوء حظه، تمريرة عرضية من ألفونسو ديفيز إلى داخل مرمى فريقه أثناء محاولته إبعاد الكرة، ليصبح شتوتجارت متأخرًا 3-1.

وواصل بايرن ضغطه، وأحرز أوليسه هدفًا آخر أُلغي بداعي التسلل، بينما حاول لويس دياز التسجيل في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة الرابعة، جاء الهدف الرابع لبايرن بعد تمريرة حاسمة من إسماعيل صيباري، الذي وضع الكرة أمام ألكسندر بافلوفيتش، ليسجل بسهولة.

واختتم دياز خماسية بايرن في الدقائق الأخيرة، بعدما تلقى تمريرة أخرى من صيباري وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وأظهر بايرن منذ الجولة الأولى مؤشرات على قدرته على مواصلة هيمنته على الدوري الألماني، بعدما أنهى الموسم الماضي متوجًا باللقب بفارق 16 نقطة، وسجل رقمًا قياسيًا بلغ 122 هدفًا خلال مشواره نحو التتويج.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات