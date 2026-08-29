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إعلام الأسرى: قمع وحشي لأسرى غزة في "راكيفيت"

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إعلام الأسرى: قمع وحشي لأسرى غزة في "راكيفيت"

29 اغسطس 2026 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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إعلام الأسرى: قمع وحشي لأسرى غزة في "راكيفيت"

اقتحمت قوات القمع التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الغرفة "13" في قسم "راكيفيت"، واعتدت على أسرى من قطاع غزة بالضرب والغاز والرصاص المطاطي، إلى جانب استخدام الكلاب البوليسية.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، أسفر الاعتداء عن إصابة أسير في منطقة الخصيتين، فيما تعرض أسير آخر لكسر في الفك.

وأوضح المكتب، في بيان، أن أسرى غزة المحتجزين في قسم "راكيفيت" يُحتجزون تحت الأرض، ويُحرمون من التعرض لأشعة الشمس وأداء الصلاة والحصول على المصاحف والاستحمام و"الفورة".

وأضاف أن إدارة السجن تقلص كميات الخبز، وتقدم للأسرى طعامًا سيئًا ومتعفنًا، وتستخدم التجويع كعقاب جماعي، إلى جانب فرض العزل الثنائي ومراقبة أحاديث الأسرى مع محاميهم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما وصفها بسياسة انتقام ممنهجة بحق أسرى قطاع غزة.

وتتواصل الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعهم الإنسانية والصحية، في ظل استمرار إجراءات العزل والتضييق وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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