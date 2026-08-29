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بدران يعزي بوفاة والدة الشهيد عثمان قطناني

29 اغسطس 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران

نعى رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، اليوم السبت، الحاجة رقية محمد حسن هندي "أم خليل"، والدة الشهيد القسامي عثمان عبد القادر قطناني، من مخيم عسكر في نابلس، والدة الشهيد القسامي عثمان عبد القادر قطناني، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 2001 برفقة القائدين جمال منصور وجمال سليم.

وقال بدران في بيان تعزية، إن الحاجة "أم خليل" كانت مثالًا للأم الفلسطينية الصابرة والصامدة، التي كرست حياتها في مواجهة بطش الاحتلال، وتحملت غياب أبنائها بين شهيد وأسير في سجون الاحتلال.

وتقدم بدران بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وعائلتي هندي وقطناني ومحبيها، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حسام بدران #عثمان قطناني

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