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10 شهداء و18 إصابة خلال 48 ساعة في غزة

29 اغسطس 2026 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصول 10 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 9 شهداء جدد وشهيد جرى انتشاله.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1,313 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات 4,361 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 815 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 73,449 شهيدًا و174,472 إصابة.

وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها للوصول إلى الضحايا وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، في ظل استمرار صعوبة العمل الميداني ونقص الإمكانات اللازمة للتعامل مع آثار العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة #الشهداء #الحصيلة التراكمية

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