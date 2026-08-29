انتهاكات خطيرة.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم بالضفة

أصيب مواطنان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية بأن طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخلال اقتحام مخيم الأمعري، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير شهاب ومحمد خلف، كما اعتقلت شابًا ثالثًا خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مركبات المواطنين، بالتزامن مع احتجاز عدد من رعاة الأغنام في المنطقة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام بلدة صانور جنوب المدينة، ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

كما طالت الاقتحامات مخيم قلنديا وبلدة القبيبة شمال القدس المحتلة، وبلدة بروقين غرب سلفيت، وقرية بيت دجن شرق نابلس، ومدينة أريحا.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، تحت حماية قوات الاحتلال، وشملت الاعتداء على المواطنين ومركباتهم، ومهاجمة الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار، وسرقة المواشي، وإتلاف الممتلكات.

ففي بلدة قصرة جنوب نابلس، تواصل حصار ثلاثة منازل فلسطينية لليوم الـ21 على التوالي، بحماية قوات الاحتلال.

وفي قرية المغير، أصيب ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي، خلال هجوم شنه المستوطنون وقوات الاحتلال على القرية، كما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين على مدخلها الغربي، بالتزامن مع وجود قوات الاحتلال في المنطقة.

وسرق المستوطنون عددًا من الأغنام من أحد المنازل في القرية، قبل أن يتمكن الأهالي من استعادتها.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، قطع المستوطنون السياج المحيط بمزارع ومنازل الفلسطينيين في خلة الحمص، وأطلقوا مواشيهم في محيط مساكن الأهالي، كما اقتحموا محيط مساكن المواطنين في خربة الخرابة، وعبثوا بسياج أرض مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي خربة فراسين جنوب غربي جنين، قطع المستوطنون نحو 450 شجرة جوافة مثمرة، فيما اقتحموا منطقة جبل رشنيا في قرية دير أبو مشعل، واعتدوا على أراضي المزارعين في قرية برقا برام الله.

كما اقتحم المستوطنون المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى مسجدي الولي والحج حسين في منطقة طانا الفوقا، إلى جانب اقتحام خربة المراجم الواقعة بين قريتي المغير ودوما.

وفي محافظة الخليل، أشعل المستوطنون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل، بينما رفع مستوطنون أعلام الاحتلال في الشوارع وعلى منازل بمنطقة بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا متواصلًا من قوات الاحتلال والمستوطنين، من خلال الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط استمرار التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين