حملة في بريطانيا "لا تشتروا من النظام العنصري"

دعت حملة "لا تشتروا من نظام الفصل العنصري" في بريطانيا، الأفراد والمتاجر والمطاعم والشركات إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ولا سيما المنتجات الزراعية الطازجة، إلى جانب مقاطعة شركة "كوكاكولا" والعلامات التجارية التابعة لها.

ودعت الحملة إلى وقفة يوم غد السبت 29 آب/ أغسطس، أمام المتاجر التي تبيع منتجات الاحتلال ومنتجات الشركات التي تدعمه، وذلك في إطار حملة تهدف إلى دعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية ومواجهة سياسات الاحتلال القائمة على الفصل العنصري والاستيطان.

وتشمل قائمة المنتجات الإسرائيلية التي تدعو الحملة إلى مقاطعتها الأفوكادو والبرتقال والأعشاب والتمور، لأن جزءاً من هذه المنتجات يُزرع في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة، ولأن بيعها يساهم في دعم الاستيلاء على الأراضي وسياسات التطهير العرقي.

كما دعت الحملة إلى مقاطعة "كوكاكولا" والعلامات التجارية التابعة لها، وتشمل "شويبس، سبرايت، فانتا، إنوسنت، أبلتايزر، سمارت ووتر، وكوستا كوفي".

ودعت الحملة المستهلكين والشركات إلى اختيار بدائل للمنتجات المستهدفة بالمقاطعة، مشيرة إلى "غزة كولا" كأحد البدائل التي يمكن اعتمادها.

وحثّت الحملة المشاركين، على التواصل مع فروع حملة التضامن مع فلسطين (PSC) المحلية، وتنظيم تحركات أمام المتاجر التي تبيع المنتجات المستهدفة، إلى جانب التواصل مع المتاجر والمطاعم والمقاهي وغيرها من الشركات والأماكن التجارية، ودعوتها إلى المشاركة في المقاطعة وعرض ملصق الحملة.

وفي إطار الحملة لمقاطعة "كوكاكولا"، أشارت الحملة إلى تحرك نفذته في مواجهة شاحنة "كوكاكولا" الخاصة بعيد الميلاد، ورفع خلالها المشاركون رسائل تتهم الشركة بتعبئة منتجاتها على أراضٍ فلسطينية مسروقة ومُحتلة.

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين: