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مستعمرون يقطعون نحو 450 شجرة جوافة مثمرة في خربة فراسين

28 اغسطس 2026 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أقدم مستعمرون، فجر اليوم الجمعة، على تقطيع وتخريب نحو 450 شجرة جوافة مثمرة، وتدمير أجزاء من شبكات الري والسياج المحيط بأرض زراعية في خربة فراسين التابعة لبلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين.

وأفاد المزارع علي عمارنة بأن الأشجار التي جرى الاعتداء عليها زُرعت قبل نحو ثلاثة أعوام، وكان من المقرر أن يبدأ إنتاجها هذا الموسم، بعد أن بذل وعائلته جهدا كبيرا في استصلاح الأرض وزراعتها والعناية بها.

وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أرضه لاعتداءات المستعمرين، موضحا أن اعتداءات سابقة طالت أشجار زيتون في الأرض ذاتها، حيث جرى اقتلاعها، قبل أن يعيد استصلاح الأرض وزراعتها بأشجار الجوافة.

وأشار إلى أن المستعمرين في مستعمرة "حرميش" المقامة على أراضي المواطنين في محيط المنطقة، اعتدوا على الأرض خلال ساعات الليل، قبل أن يكتشف حجم الأضرار صباح اليوم.

وأوضح أن المستعمرين لم يكتفوا بتقطيع وتخريب الأشجار، بل عمدوا أيضا إلى تدمير شبكات الري والسياج المحيط بالأرض، ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمزرعة، التي تشكل مصدر رزق له ولعائلته.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية في يعبد وخربة فراسين ومحيطهما، في وقت تتعرض فيه الأراضي الزراعية لاعتداءات متكررة تهدف إلى التضييق على أصحابها ومنعهم من الوصول إليها واستغلالها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#جنين #مستعمرون #خربة فراسين

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