الدفاع عن الأسرى: 370 طفلًا في سجون الاحتلال يعانون ظروف قاسية

حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من استمرار استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، مشيرًا إلى وجود نحو 370 طفلًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم في سجني مجدو وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية.

وقال المركز إن الأطفال المعتقلين يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، تشمل، وفق إفادات أطفال محررين، الضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 276 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس خلال النصف الأول من عام 2026، محذرًا من استمرار وتيرة استهداف الأطفال وتداعياتها على حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وأكد المركز أن شهادات الأطفال المحررين تكشف عن انتهاكات متعددة خلال فترات الاحتجاز، مطالبًا الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال المعتقلين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.

ودعا المركز الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لحماية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وضمان حصولهم على العلاج والرعاية الصحية والتعليم والزيارات العائلية، وفق ما تقتضيه قواعد حماية الأطفال والقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين