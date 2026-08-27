انزعوا الطائرات الورقية!

في غزة لم يعد المطلوب نزع السلاح فقط.

المطلوب الآن: نزع الطائرات الورقية من أيدي الأطفال.

نعم، الطائرات الورقية.

تلك القصاصات الملونة التي يصنعها أطفال نازحون بين الخيام، يربطونها بخيط طويل، ثم يركضون بها في مساحة ضيقة بقيت لهم من قطاع تحاصره الدبابات والطائرات والقنابل.

في آخر صيحة إسرائيلية، اجتمع بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس مع قادة الجيش لمناقشة ما سموه «تهديد الطائرات الورقية والبالونات والمسيّرات»، ثم خرجا بتهديد واضح: إذا لم يتوقف إطلاقها من غزة، ستكثف إسرائيل الضربات، وتنفذ عمليات استهداف، وقد تُخلي السكان من المناطق التي تنطلق منها.

المفارقة تكاد تكون أكبر من أن تحتاج إلى تعليق.

إسرائيل التي يقدمها نتنياهو باعتبارها دولة تقاتل على سبع جبهات، وتمتلك واحدًا من أقوى الجيوش في المنطقة، باتت تقول إن أمن مستوطناتها مهدد بطائرة من ورق وخيط في يد طفل يعيش في مخيم نزوح.

والأشد غرابة أن الجيش الإسرائيلي نفسه فحص أربع طائرات ورقية عُثر عليها قرب ناحل عوز، ولم يجد فيها مواد مشبوهة، وأقر بأنها لم تشكل خطرًا على الجمهور.

ومع ذلك، صدر التهديد.

وهنا تصبح القضية أكبر من طائرة ورقية.

فمنذ بداية الحرب، راكمت حكومة الاحتلال قائمة طويلة من المطالب والشروط: الأمن، المناطق العازلة، السلاح، الانسحاب، إدارة غزة، ثم نزع سلاح حماس بالكامل قبل أي تقدم سياسي.

وعندما وصلت المفاوضات أخيرًا إلى خارطة طريق من 15 بندًا، تتناول السلاح والانسحاب وترتيبات اليوم التالي، ذهب جاريد كوشنير إلى المنطقة محاولًا تحريك المسار المتعثر، واجتمع بقيادة حماس ثم بنتنياهو.

لكن العقدة بقيت عند الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق، ومحاولة فرض شروط جديدة على تنفيذها.

كان يفترض أن يكون النقاش هنا: كيف تُنفّذ الخطة؟

لكنه انتقل فجأة إلى سؤال آخر:

من سيمنع أطفال غزة من إطلاق الطائرات الورقية؟

وكأن كل بند يُغلق في المفاوضات يفتح في المقابل بابًا لشرط إسرائيلي جديد.

والأكثر دلالة أن المسألة لم تبق داخل الخطاب الإسرائيلي. فقد وصل الملف إلى «مجلس السلام»، الذي أدرج إطلاق الطائرات الورقية ضمن ما وصفه بـ«الأنشطة المسلحة»، في حين رأت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهديد بإجلاء السكان بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية أمر «شائن».

هذه ربما هي الصورة الأكثر اختصارًا للمشهد كله.

طفل تحت الخيمة يرفع طائرة ورقية.

إسرائيل ترفع مستوى التأهب.

ومؤسسات دولية تناقش تحت أي بند ينبغي تصنيف الخيط والورق.

أما أهل غزة، فقد فهموا الرسالة بطريقة أبسط بكثير.

اللجان الشعبية المشرفة على مخيمات النزوح طلبت من الأهالي منع أطفالهم من إطلاق الطائرات الورقية، لا لأنها اقتنعت بأنها سلاح، بل خوفًا على حياة الأطفال من رد إسرائيلي محتمل. وقالت بوضوح إنها تفعل ذلك لحماية أطفال حُرموا أصلًا أبسط حقوق اللعب والحياة بأمان.

وهنا تبلغ المفارقة ذروتها.

لقد نجحت القوة العسكرية في الوصول إلى مساحة لم تصل إليها ربما كل سنوات الحرب:

إلى لعبة طفل.

فالطفل الذي خسر بيته ومدرسته وشارعه، وربما بعض أفراد عائلته، والذي يعيش في خيمة داخل رقعة جغرافية ضيقة ومهددة، يُطلب منه الآن أن يتخلى حتى عن طائرته الورقية لأن خيطها قد يعبر الحدود.

لم تعد المسألة، إذن، أمنًا بالمعنى التقليدي للكلمة.

إنها صورة عن اختلال هائل في ميزان القوة، وعن قدرة الطرف الأقوى على تحويل أبسط تفاصيل حياة الطرف الأضعف إلى ملف أمني، ثم إلى شرط سياسي، ثم ربما إلى ذريعة للقصف والتهجير.

لهذا، حين يمزق طفل في غزة طائرته الورقية، فالمشهد لا يحتاج كثيرًا من الشرح.

فالورق الممزق يقول ما عجزت السياسة عن قوله:

أخذتم البيوت، والمدارس، والشوارع، ومساحات اللعب.

وحاصرتم الناس في الخيام.

ثم قلتم لهم:

والآن… انزعوا الطائرات الورقية.

المصدر / فلسطين أون لاين