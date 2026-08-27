أجواء شديدة الحرارة في فلسطين.. وانخفاض ملموس الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، جافًا وحارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وبيّنت أن الأجواء الحارة ستستمر خلال اليومين المقبلين، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، فيما يطرأ انخفاض ملموس عليها يوم الأحد.

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر، الأحد، بمنخفض جوي، ما يؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

المصدر / فلسطين أون لاين