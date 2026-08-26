تغير جوي نادر.. أمطار صيفية في فلسطين

تشير أحدث الخرائط الجوية إلى تأثر فلسطين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بحالة جوية لافتة وغير معتادة نسبياً بالنسبة إلى هذا الوقت من العام، مع اقتراب حوض علوي بارد قد يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة وتهيئة الظروف لفرص هطول زخات متفرقة من الأمطار.

وبحسب المعطيات الجوية المتاحة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الأحد القادم بنحو 5 درجات مئوية مقارنة بالأيام الحالية، لتصبح الأجواء أقل حرارة من المعتاد في بعض المناطق. وتظهر توقعات جوية محلية احتمال هطول أمطار خفيفة صباح الأحد في مناطق من فلسطين، بما فيها القدس ويطا.

ويرتبط هذا التغير باقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، ما قد يؤدي إلى نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، ترفع فرص تشكل السحب وهطول زخات محلية ومتفرقة.

ومن المتوقع أن تشمل فرص الأمطار مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب فلسطين، مع إمكانية امتدادها إلى أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون الهطولات متفاوتة من منطقة إلى أخرى.

وتأتي هذه الحالة في ظل مؤشرات على اضطرابات جوية صيفية نادرة نسبياً في بلاد الشام خلال شهر أغسطس/آب، نتيجة وجود أحواض علوية باردة نسبياً وتوافر الرطوبة، وهي ظروف تساعد على تشكل السحب الممطرة رغم طبيعة الطقس الصيفية.

وبحسب التوقعات الحالية، تبقى تفاصيل الحالة الجوية وقوة الهطولات ومناطق انتشارها قابلة للتغير مع اقتراب موعدها، ما يستدعي متابعة تحديثات الخرائط والنشرات الجوية خلال الأيام المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين