كندا تمنع دخول مسؤول إسرائيلي بسبب أنشطته الاستيطانية

ألغت كندا تأشيرة دخول نائب رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس اليميني المتطرف أرييه كينغ، بحسب صحيفة “هآرتس” الأربعاء.

وكينغ معروف بنشاطه في الاستيلاء على منازل فلسطينيين في القدس المحتلة، وقيادته حملة ضد وجود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في المدينة.

وقالت الصحيفة إن “الحكومة الكندية ألغت تأشيرة دخول نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ”.

وأضافت أن كينغ، وهو ناشط يميني متطرف في القدس، كان من المقرر أن يحضر فعالية في كندا لجمع التبرعات لمبادراته الاستيطانية.

ونقلت الصحيفة عن كينغ قوله إن القرار “جاء نتيجة حملة شنها عرب ضده، وتتعلق بأنشطة مناهضة لوكالة الأونروا ودعم الاستيطان اليهودي في الجزء الشرقي من القدس”.

ومنذ سنوات، يدعو كينغ إلى الاستيلاء على منازل فلسطينيين في القدس، كما دعا إلى إخلاء مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس لإقامة مستوطنة مكانه.

وأبدى كينغ سعادة كبيرة باستيلاء "إسرائيل"، الثلاثاء، على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة “الأونروا” شمالي القدس.

وكتب عبر منصة “إكس”: “خروج الأونروا، المهمة أنجزت”.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الكندية بشأن إلغاء تأشيرته.

المصدر / فلسطين أون لاين