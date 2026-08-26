مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر.. ظل الأرض يحجب 93% من سطحه

القاهرة- تستعد مصر لرصد ظاهرة فلكية لافتة فجر الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، تتمثل في خسوف جزئي للقمر يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، فيما سيغطي ظل الأرض نحو 93% من سطح القمر عند ذروة الظاهرة.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق نحو 5 ساعات و38 دقيقة، في حين تمتد مرحلة الخسوف الجزئي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.

كيف سيظهر الخسوف في مصر؟

تبدأ الظاهرة في مصر عند الساعة 4:24 فجرًا بدخول القمر مرحلة الخسوف شبه الظلي، وهي مرحلة لا يمكن رصدها بالعين المجردة بوضوح، قبل أن يبدأ الخسوف الجزئي الفعلي عند الساعة 5:34 فجرًا.

ويصل القمر إلى أقصى ما يمكن رصده من الخسوف في سماء القاهرة عند الساعة 6:29 صباحًا، بالتزامن مع شروق الشمس، قبل أن ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 8:52 صباحًا، بينما تنتهي جميع مراحل الظاهرة عند الساعة 10:02 صباحًا، وفق المعهد.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيكون قريبًا جدًا من الأفق الغربي وقت ذروة الرؤية في القاهرة، ما يجعل رصده مرتبطًا بوضوح الأفق وموقع الراصد.

لماذا يحدث خسوف القمر؟

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر خلال طور البدر، فيمر القمر داخل ظل الأرض، فيُحجب جزء من ضوء الشمس الذي يصل إلى سطحه.

وتوضح رئيسة معمل أبحاث الشمس بالمعهد، الدكتورة منار محمد عبادي، أن الظاهرة تحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد تقريبًا، بحيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيسقط ظلها على سطح القمر.

هل يمثل الخسوف خطرًا على العين؟

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة آمنة ولا تشكل خطرًا على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يستدعي استخدام وسائل حماية مناسبة عند رصده.

وتُعد ظاهرة الخسوف من الظواهر الفلكية التي يمكن رصدها بسهولة نسبيًا من المناطق التي يكون فيها القمر ظاهرًا وقت حدوثها، مع اختلاف توقيت مشاهدة مراحلها بحسب الموقع الجغرافي للراصد.

ظاهرة تتزامن مع بدر ربيع الأول

ويتزامن خسوف الجمعة مع بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، إذ يحدث الخسوف القمري أصلًا خلال طور البدر عندما يمر القمر بالقرب من إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة لمداره، ما يسمح بدخول جزء من قرصه في ظل الأرض.

ومن المنتظر أن تكون الظاهرة قابلة للرصد في مناطق واسعة من العالم، تشمل أجزاء من أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بحسب موقع الراصد ووقت ظهور القمر أثناء مراحل الخسوف.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات