وزارة التربية والتعليم العالي تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 في قطاع غزة

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال الترتيبات والاستعدادات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي الحالي في القطاع.

تفاصيل مواعيد بدء الدوام المدرسي:

للهيئات الإدارية والتدريسية: يبدأ الدوام يوم الأربعاء 16 سبتمبر (أيلول) 2026.

للطلبة: ينتظم الطلبة على مقاعد الدراسة يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول) 2026.

أسباب تحديد الموعد والظروف المحيطة

وأوضحت الوزارة أن اختيار هذا الموعد جاء نتيجة أسباب فنية ولوجستية خاصة بقطاع غزة، إلى جانب مراعاة الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، سيما وأن شريحة واسعة من الطلبة يدرسون في خيم وكرافانات النزوح.

رؤية الوزارة لضمان استمرار التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن هذا القرار يهدف إلى:

توفير أفضل الظروف الممكنة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

ضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات والظروف الاستنائية القاسية.

متابعة كافة الاستعدادات والتحضيرات لضمان افتتاح عام دراسي آمن ومستقر.

المدارس الافتراضية والنقاط التعليمية

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن خطتها تستند إلى التوسع في النقاط التعليمية الوجاهية داخل القطاع، مع استمرار إبقاء المدارس الافتراضية متاحة لمن لا يستطيعون الالتحاق بالنقاط التعليمية داخل غزة، فضلاً عن خدمة طلبة غزة المتواجدين في الخارج، وتحديداً في جمهورية مصر العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين