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الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

26 اغسطس 2026 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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أسعار الذهب سجلت 4652.39 دولار للأوقية

استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا ‌رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4652.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

المصدر / وكالات
#الذهب

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