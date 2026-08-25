إحياء ذكرى استشهاد 22 فلسطينيًا بينهم خمسة صحفيين

خان يونس/ تامر قشطة:

أحيا صحفيون وأطباء وعناصر من طواقم الدفاع المدني، اليوم، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد 22 فلسطينيًا، بينهم خمسة صحفيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدين ضرورة توفير حماية دولية للعاملين في المجالين الطبي والإنساني والصحفي.

ونظم المشاركون وقفة داخل المجمع الطبي، رفعوا خلالها لافتات تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين والأطباء والمسعفين وعناصر الدفاع المدني، ومحاسبة المسؤولين بحكومة الاحتلال عن استهدافهم، إلى جانب ضمان حماية الطواقم التي تعمل على إنقاذ المصابين ونقل حقيقة ما يجري في القطاع.





وقال الصحفي إبراهيم قنن، خلال الوقفة، إن الجرائم الاسرائيلية التي ارتُكبت بحق الصحفيين خلال الحرب لم تلقَ، وفق تعبيره، ردًا دوليًا يتناسب مع حجمها، مشيرًا إلى أن الصحفيين الذين استشهدوا خلال أداء عملهم "ضحوا بأنفسهم من أجل الحقيقة".

وأضاف أن الصحفيين الفلسطينيين وقفوا في مواجهة محاولات، طمس الحقيقة وتزييف الواقع، مؤكدًا أن مهمتهم لم تقتصر على نقل الأخبار، وإنما شملت توثيق ما يعيشه الفلسطينيون من قتل ونزوح وتهجير ودمار.

وتابع قنن أن الصحفيين الفلسطينيين حراس أمناء على نقل الصوت والصورة، مشددًا على استمرارهم في أداء دورهم رغم المخاطر التي يواجهونها خلال تغطية الأحداث الميدانية.

من جانبه، قال د.أحمد الفرا، مدير مستشفى مبارك في مجمع ناصر الطبي، إن ما حدث قبل عام داخل المجمع يمثل، جريمة مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن استهداف الصحفيين والطواقم التي هرعت لإسعاف المصابين وقع على مرحلتين.

وأوضح الفرا أن صحفيًا استشهد في الضربة الأولى، فيما أصيب زميل له بجروح خطيرة، قبل أن يتوجه صحفيون وأطباء وعناصر من الدفاع المدني إلى الموقع لإسعافه، ليقع استهداف آخر أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 فلسطينيًا.

وقال إن استهداف المستشفيات والطواقم العاملة فيها، إلى جانب الصحفيين، يعكس نوايا مبيتة للقت، معتبرًا أن الهجمات تهدف كذلك إلى إسكات الأصوات التي تنقل ما يجري في قطاع غزة.

بدوره، استذكر أسعد السقا، المتحدث باسم الدفاع المدني في خان يونس، تفاصيل استجابة طواقم الدفاع المدني للقصف الذي استهدف مجمع ناصر في مثل هذا اليوم من عام 2025.





وقال السقا إن طواقم الإطفاء والإنقاذ والإسعاف توجهت فور تلقي نداء الاستغاثة إلى المجمع، وبدأت التعامل مع المصابين، قبل أن تتعرض الطواقم نفسها، وفق روايته، لاستهداف مباشر أدى إلى إصابة خمسة من عناصر الدفاع المدني واستشهاد زميلهم عماد الشاعر.

وأشار إلى أن عدد شهداء الدفاع المدني الفلسطيني منذ بداية الحرب بلغ، بحسب ما أفاد، نحو 145 شهيدًا، إضافة إلى نحو 350 مصابًا، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الإصابات وُصف بالخطيرة.

وطالب السقا المجتمع الدولي والجهات الإنسانية بالعمل على وقف الحرب، مؤكدًا أن طواقم الدفاع المدني تؤدي عملًا إنسانيًا وخدميًا، وأن استهدافها يضاعف المخاطر التي تواجهها أثناء إنقاذ المدنيين.

وتأتي هذه الوقفة في وقت يواصل فيه الصحفيون والطواقم الطبية والدفاع المدني في قطاع غزة العمل في ظروف بالغة الخطورة، وسط دعوات متكررة إلى توفير حماية للعاملين في الميدان، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم الإنسانية والصحفية.





المصدر / فلسطين أون لاين