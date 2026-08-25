مطالبة بتحرك دولي.. حماس تدين هدم مجمع "أونروا" في القدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، معتبرةً الخطوة اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية وتحديًا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن هدم المجمع يمثل استمرارًا لـ"العدوان الممنهج والمتواصل" ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استمرار العجز الدولي والأممي وغياب الرد الفعلي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وأضافت "حماس" أن الصمت الدولي إزاء هذه الإجراءات يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة انتهاك القوانين والأعراف الدولية، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

وطالبت الحركة باتخاذ "إجراءات عقابية رادعة" بحق الاحتلال، وتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية "الأونروا" وتمكينها من أداء دورها، باعتبارها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرًا.

وأكدت "حماس" أن الاعتداء على منشآت "الأونروا" يمثل تحديًا مباشرًا للمنظومة الأممية، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين