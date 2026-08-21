ألبانيز: "إسرائيل" تواصل التدمير والمجازر في غزة وحصار قصرة

اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة حصار بلدة قصرة شمالي الضفة الغربية المحتلة مع مستوطنين وقطع المياه عنها، مضيفة أن هجماته بقطاع غزة أسفرت منذ وقف إطلاق النار عن استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس"، اليوم الجمعة، وصفت ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “الأكثر تجردا من الأخلاق”، وقالت إنه يواصل هجماته.

وأضافت: “الجنود والمستوطنون يقطعون المياه عن بلدة قصرة (في نابلس) ويواصلون حصارها”.

وتابعت: “في غزة، يستمر التدمير الشامل والمجازر، ومنذ وقف إطلاق النار، قتلت "إسرائيل" أكثر من 1200 شخص، بينهم 300 طفل”.

يأتي ذلك فيما يواصل مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، لليوم الـ13، حصار 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، وسط انتشار لجيش الاحتلال.

والسبت، قالت ألبانيز إن مستوطنين وجيش الاحتلال يرتكبون معا “مذابح جماعية” ضد مدنيين عُزّل في أنحاء الضفة الغربية، فيما تتعرض غزة للقصف.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة بالعام 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف في الضفة، واعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ مطلع العام 2026، أسفر التصعيد بالضفة عن استشهاد 87 فلسطينيا، بالتزامن مع استمرار التوسع في إقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين