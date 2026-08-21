الذهب يستقر متجها صوب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة لكنه تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عوائد ‌السندات طويلة الأجل.

بحلول الساعة 0031 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4514.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران في الجلسة الماضية.

وحقق المعدن مكاسب 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4571.20 دولار.

وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال "شهدنا تراجعا ​في قيمة الدولار، مما قدم دعما ليس فقط للذهب بل لجميع المعادن ​النفيسة، إلى جانب تغير كبير في عوائد السندات".

ويتجه الدولار لتكبد ⁠خسارة أسبوعية مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ​وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إنه قد يزيد عمليات شراء الحكومة لسندات الخزانة. وأعلنت الوزارة ​يوم الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء للأوراق المالية طويلة الأجل خلال الربع المقبل إلى أربعة مليارات دولار على الأقل لكل عملية.

وأبدى مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​الحذر لدى سؤالهما عن كيفية تأثير تغييرات وزارة الخزانة لإدارة الديون على خيارات السياسة ​النقدية للبنك.

وقال لان إن المسار الصعودي للذهب سيتحدد بناء على ما سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي ‌في الخطوة ⁠التالية وكيف ستؤثر تلك السياسات على توقعات أسعار الفائدة في السوق.

وأظهرت بيانات أمس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة على الرغم من الانخفاض المفاجئ في ​معدلات التوظيف في يوليو ​تموز، مما يتيح ⁠لمجلس الاحتياطي الاتحادي مواصلة التركيز على احتواء التضخم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا بنسبة 63 بالمئة لإبقاء أسعار ​الفائدة الأمريكية دون تغيير في سبتمبر أيلول واحتمالا نسبته 37 بالمئة لرفعها.

ورغم ​ان الذهب ⁠وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته كونه أصلا لا يدر عائدا.

على الجانب الجيوسياسي، قال بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض "أقسى العقوبات في التاريخ" على إيران، وهي ⁠خطوة ​أشار إلى أنها ستقلل الحاجة إلى تنفيذ عمليات ​عسكرية كبرى جديدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 68.93 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين اثنين بالمئة إلى 1865.29 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ​1344.44 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.

المصدر / وكالات