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"ميسي" تحت أنظار اللجنة التأديبية بعد لقطة مثيرة للجدل

20 اغسطس 2026 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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ظهر ميسي وهو يمسك منافسه من منطقة الرقبة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دائرة اهتمام اللجنة التأديبية في الدوري الأمريكي، عقب لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وشهدت المباراة احتكاكًا بين ميسي ولاعب فيلادلفيا كوين سوليفان، حيث ظهر ميسي وهو يمسك منافسه من منطقة الرقبة، قبل أن يدخل الثنائي في مواجهة مباشرة خلال أجواء متوترة شهدتها المباراة.

وبحسب تقارير متداولة، من المنتظر أن تراجع اللجنة التأديبية في MLS اللقطة لتحديد ما إذا كانت تستوجب اتخاذ إجراء تأديبي بحق قائد إنتر ميامي.

وتأتي هذه الواقعة في مباراة شهدت توترًا واضحًا، انتهى بطرد لاعبين في الدقائق الأخيرة، رغم تألق ميسي بتسجيل هدف وصناعة آخر لإنتر ميامي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ميسي #الدوري الأمريكي #اللجنة التأديبية

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