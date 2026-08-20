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مصر وتركيا وقطر تدين خروقات الاحتلال وتطالبه بالالتزام باتفاق غزة

20 اغسطس 2026 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق غزة (أرشيفية)

أدانت مصر وقطر وتركيا، بشدة، هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات في القطاع.

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، الخميس، أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في مرحلة حرجة، بالتزامن مع تكثيف المساعي لتنفيذ الخطة الشاملة الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

وشددت الدول الوسيطة على ضرورة التزام "إسرائيل" التام بجميع تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيةً إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها إضعاف الاتفاق أو التسبب في تصعيد التوترات.

وجددت مصر وقطر وتركيا دعوتها إلى المجتمع الدولي و"مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار والحفاظ عليه، بما يسهم في تثبيت التهدئة ودفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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