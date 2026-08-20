حصار متواصل.. مستوطنون يحاولون الاستيلاء على منازل في قصرة

واصلت مليشيات المستوطنين، اليوم الخميس، حصار ثلاثة منازل فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الـ12 على التوالي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويمنع المستوطنون العائلات المحاصرة من الدخول إلى منازلها أو الخروج منها، في وقت أعلنت فيه قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وسط مساعٍ للاستيلاء على المنازل وفرض أمر واقع فيها.

وتواجه العائلات نقصًا حادًا في المياه، جراء منع المستوطنين إيصالها إلى المنازل، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية إليها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ضمن محاولات لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وتحظى اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، التي تواصل بدورها اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين