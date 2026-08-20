وكالات إيرانية: تهديدات ترمب الاقتصادية تكرار لـ"حملة ضغط" فاشلة

وصفت وكالتا أنباء إيرانيتان، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن شن "حرب اقتصادية" على إيران، بأنها تكرار لحملة "الضغط الأقصى" التي فشلت واشنطن في تحقيق أهدافها.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن تصريحات ترمب تمثل استمرارًا لسياسة الضغوط الأمريكية، ووصفتها بـ"المبالغة"، مؤكدة أن العقوبات السابقة لم تنجح في تغيير سلوك إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن طهران لطالما تمكنت من الالتفاف على القيود التجارية والمالية المفروضة عليها، ما حدّ من تأثير العقوبات الأمريكية.

من جانبها، وصفت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات ترمب بأنها "وهمية"، معتبرة إياها جزءًا من دعاية أمريكية متكررة.

وأضافت أن واشنطن دأبت على إطلاق مزاعم بشأن "الانهيار الوشيك" لإيران وتدميرها عسكريًا، دون أن تحقق تلك التهديدات نتائج ملموسة.

ورأت الوكالة أن هذه المزاعم "لا تعدو كونها حربًا نفسية"، ولا تعكس حقيقة الواقع على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات